زعيم كوريا الشمالية يوقف "الألعاب الجماهيرية" مؤقتًا

قالت جماعات سياحية أجنبية اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية علقت "الألعاب الجماهيرية، بعد ما عبر الزعيم الكوري الشمالي عن غضبه.



يأتي هذا بعد حضور الرئيس كيم وزوجته العرض الأول للألعاب يوم الاثنين في بيونجيانج، لكن زعيم كوريا الشمالية لم يكن راضيا عن منظمي الحدث.



فيما تم إيقاف العروض مؤقتًا للسماح للمنظمين بإصلاح أوجه القصور غير المحددة، وفقًا لشركتين غربيتين تنقلان سائحين أجانب إلى كوريا الشمالية.



وقال يونغ بايونير تورز أحد المسئولين السياحيين، على موقع تويتر: "قد تتوقف الألعاب الجماعية مؤقتًا اعتبارًا من 10 يونيو بسبب عدم رضا كيم جونغ أون عن الأداء الافتتاحي".



وأضاف: سيكون هناك توقف لبضعة أيام أو أسابيع بينما يتم ضبط العرض قبل إطلاقه مرة أخرى، نحن ننتظر لنرى ما سيتغير ومتى سيتم إعادة تشغيله."