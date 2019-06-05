غرناطة يعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد التعادل مع مايوركا

ترقى غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ريال مايوركا اليوم الاربعاء ليضمن التأهل قبل جولة واحدة على النهاية.



وبهذه النتيجة يحتل غرناطة المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية متقدما بخمس نقاط على ملقة صاحب المركز الثالث الذي هزم البسيط 2-1.



ويملك غرناطة 76 نقطة وهي حصيلة لا يمكن أن يصل إليها ملقة أو البسيط صاحب المركز الرابع ولكل منهما 71 نقطة وسيشاركان في ملحق الترقي.



ولدى أوساسونا المتصدر، الذي ضمن الترقي للدرجة الأولى في وقت سابق، 84 نقطة عقب فوزه 3-2 خارج ملعبه على قرطبة الأسبوع الماضي.



وتقدم مايوركا صاحب المركز الخامس، الذي ضمن أيضا مكانا في ملحق الترقي، في الدقيقة 69 عن طريق سالفا أشبيلية قبل أن يسجل فيدريكو سان إميتريو لغرناطة في الدقيقة 88 ليسكت جماهير الفريق صاحب الأرض.



ويتأهل أول فريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني تلقائيا إلى الدرجة الأولى وتخوض الفرق الأربعة التالية في الترتيب ملحق الترقي من أجل بطاقة التأهل الثالثة.