ضبط 3 كيلو مخدرات جنوب الخليل فجر أول أيام العيد

تمكنت شرطة محافظة الخليل، فجر اليوم الأربعاء، في مهمة نوعية وكمين محكم من ضبط 3 كيلو من مادة يشتبه أن تكون القنب الهندي المهجن، بحوزة تاجر مخدرات في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل.



وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان للشرطة: "بأن معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة الخليل، تفيد بأن تاجر مخدرات ينوي إدخال كمية كبيرة من المخدرات من أراضي عام 48، عبر طرق التفافية إلى المحافظة، لتكثف الشرطة بعد ذلك التحريات، وجمع المعلومات، وبعمليات رصد ومتابعات تم تحديد خط سير والطرق التي سيسلكها تاجر المخدرات".



وأشار ارزيقات إلى أن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، تحركت إلى بلدة السموع، ونصبت كمينا محكما وعند وصول تاجر المخدرات، تمكنت من ايقاف مركبته والقبض عليه وضبط ما يقارب 3 كيلومن مادة يشتبه بأن تكون مادة القنب الهندي المهجن مجففة وجاهزة للترويج.



واضاف ارزيقات: أنه تم التحرز على المادة، وتوقيف الشخص لحين إحالته للجهات المختصة.