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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:41 ص

الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة 20 بعد فوز ساحق على خريبكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2654485

سجل الوداد أربعة أهداف في الشوط الأول ليسحق ضيفه أولمبيك خريبكة 4-1 ويحرز لقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم للمرة 20 في تاريخه يوم الاربعاء.

وقبل جولة واحدة على نهاية المسابقة، يملك الوداد 58 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق ست نقاط على غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي الذي خسر 3-1 خارج ملعبه أمام المغرب التطواني.

وبعد أيام قليلة من خيبة أمله في نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما رفض استكمال مواجهته ضد الترجي التونسي احتجاجا على قرار تحكيمي، احتفل الوداد أمام أكثر من 50 ألف مشجع باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بلقبه الثالث في آخر خمس سنوات.

وضمن ألقابه 20، نال الوداد خمسة ألقاب قبل تأسيس اتحاد كرة القدم المحلي في 1948 و1949 و1950 و1951 و1954.

وشارك المئات من مشجعي الوداد اللاعبين والجهاز الفني في الاحتفال باللقب في أرض الملعب في انتظار التتويج الرسمي في الجولة الأخيرة خارج الديار ضد الكوكب المراكشي.

ومنح المهاجم زهير المترجي التقدم للوداد في الدقيقة 16 قبل أن يضيف بديع أوك الهدف الثاني في الدقيقة 30 من وضع انفراد بعد تمريرة في عمق الدفاع من وليد الكرتي.

وعزز المدافع محمد الناهيري تقدم الفريق البيضاوي في الدقيقة 42 بتسديدة من من ركلة حرة من عند حافة منطقة الجزاء وأكمل المترجي الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص خريبكة الفارق في الدقيقة 78 عن طريق مهاجم الوداد السابق رضا الهجهوج بعد خطأ من المدافع الشيخ كومارا.

وباستاد سانية الرمل في تطوان، حول المغرب التطواني تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3-1 على الرجاء الذي تقدم في الدقيقة 23 عن طريق زكريا حدراف الذي سينتقل إلى ضمك السعودي بعد نهاية الموسم.

وتعادل المغرب التطواني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد نصير الميموني قبل أن يضع المهاجم يونس الحواصي الفريق الشمالي في المقدمة في الدقيقة 55 ثم عزز البديل أسامة الخلفي تفوق أصحاب الأرض مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية.

وأنعش المغرب التطواني آماله في تفادي الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة من 29 مباراة في المركز 14 بعد انتصاره الثاني في آخر ثلاث مباريات.

وهبط شباب الريف الحسيمي إلى الدرجة الثانية رغم فوزه 2-1 على يوسفية برشيد ليصبح رصيده 27 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان قبل جولة واحدة على النهاية.

وخسر الكوكب المراكشي، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 29 نقطة، أمام منافسه التقليدي أولمبيك أسفي 1-صفر ليتعقد موقفه في صراع الهبوط.

وتوقفت المباراة حوالي 20 دقيقة في منتصف الشوط الثاني بعد نزول العشرات من مشجعي أولمبيك أسفي لأرض الملعب قبل أن يتمكن الأمن من استعادة الهدوء.

وأهدر حمزة غودالي ركلة جزاء لأولمبيك أسفي في الدقيقة 16 لكن المدافع محمد واتارا القادم من بوركينا فاسو سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل عشر دقائق على النهاية.

وتعادل الجيش الملكي 1-1 خارج ملعبه مع مولودية وجدة بينما تعادل الفتح الرباطي بدون أهداف مع نهضة بركان.

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