ترامب: لا مانع من الحديث مع روحاني ولكن لا نستبعد العمل العسكري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن هناك دائما فرصة لعمل عسكري أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية.



وقال ترامب لمحطة آي تي في التلفزيونية البريطانية، "إن إيران كانت مكانًا معاديًا للغاية عندما توليت المنصب لأول مرة"، وأضاف "لقد كانوا أمة إرهابية وهم رقم واحد في العالم في ذلك الوقت، وربما حتى الآن.



وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه سيحتاج إلى القيام بعمل عسكري، قال: "هناك دائمًا فرصة. أنا أفضل ذلك، لكن هناك دائمًا فرصة للعمل العسكري".



وقال ترامب، عندما سئل ما إذا كان مستعد للتحاور مع روحاني: "نعم بالطبع أود التحدث كثيرا مع روحاني".