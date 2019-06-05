فيدرر متحمس لمحاولة حل لغز نادال

لم ينجح روجر فيدرر مطلقا في حل لغز اللعب ضد رفائيل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لكنه لا يزال يؤمن بأن بوسعه أخيرا العثور على حل عندما يلتقي الاثنان للمرة 39 في الدور قبل النهائي بعد غد الجمعة.



وتعرض اللاعب السويسري لخمس هزائم في فرنسا المفتوحة على يد نادال، بواقع أربع في المباراة النهائية وواحدة في الدور قبل النهائي عام 2005 عندما شق نادال الشاب وقتها طريقه ليحرز أول ألقابه 11 على الملاعب الرملية في باريس.



والمرة الأخيرة التي فاز فيها فيدرر على نادال على أرض رملية كانت في مدريد عام 2009، وهي واحدة من مرتين فقط تفوق فيهما على منافسه الإسباني على أرضيته المفضلة.



وقال فيدرر (37 عاما) للصحفيين بعد فوزه 7-6 و4-6 و7-6 و6-4 على مواطنه السويسري ستانيسلاس فافرينكا أمس الثلاثاء "كنت أعرف عندما قررت المشاركة في موسم الملاعب الرملية أن هذا سيحدث (مواجهة نادال).



"مثل أي لاعب آخر هناك فرصة دائما وإلا لن يحضر أحد للاستاد لأن الكل يعرف النتيجة مسبقا".



وأضاف "لا أحد يدري. ربما يواجه مشكلة. ربما يمرض. لا أحد يدري. ربما تلعب بشكل رائع وتواجه صعوبات لسبب أو لآخر.



"لهذا السبب أنت بحاجة لأن تكون مستعدا. الآن هناك مباراة ضد رافا ومن الواضح أنني متحمس. أتمنى أن أستطيع التعافي بصورة جيدة في اليومين القادمين، وأنا واثق من ذلك، وسأبذل قصارى جهدي يوم الجمعة".



ولعب فيدرر بشكل رائع في ظهوره الأول في فرنسا المفتوحة منذ 2015 وتجنب خوض أي مباريات ماراثونية في طريقه لمواجهة نادال.



وشق اللاعب السويسري الفائز باللقب في 2009 طريقه في أول أربعة أدوار بدون أن يفقد أي مجموعة قبل أن يرفع مستواه ليتفوق على فافرينكا في مباراة عالية المستوى.



وسيحتاج إلى رفع مستواه درجة أخرى، وربما درجتين، ضد نادال الأعسر الذي منحه أسلوب لعبه التفوق على فيدرر في رولان جاروس حيث لم يكن بحاجة مطلقا لخوض خمس مجموعات أمام الأستاذ السويسري.



لكن فيدرر يستمتع بالتحدي في ظل عدم مواجهته لنادال في فرنسا المفتوحة منذ 2011 حين خسر في أربع مجموعات.



وقال "أتطلع لهذا الاختبار. يجب ألا تخاف إلى حد ما من تسديد كرات ماكرة، وهذا ما سأفعله يوم الجمعة".