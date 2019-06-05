دوري الأمم الأوروبية: هولندا تعول على نواة أياكس لتخطي إنكلترا

يتحين منتخب انكلترا فرصة احراز لقبه الأول منذ مونديال 1966 عندما يخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا الخميس، لكن الفريق النامي للمدرب رونالدو كومان يشكل عقبة صعبة أمام منتخب "الأسود الثلاثة" في غيمارايش.



ارتفع منسوب التوقعات بعد بلوغ انكلترا نصف نهائي المونديال الاخير وتحقيقها انتصارات لافتة على أمثال اسبانيا وكرواتيا في دور المجموعات لدوري الأمم، فبلغت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت نصف النهائي الثاني تواليا في غضون 12 شهرا.



وعلى نقيض ذلك، تراجعت الكرة الهولندية في السنوات الاخيرة، فعجزت عن التأهل الى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.



لكن برغم خسارة منتخب "الطواحين" مباراته الافتتاحية المثيرة ضد ألمانيا 2-3 في تصفيات كأس أوروبا 2020، إلا ان جماهيره مطمئنة لعودته قريبا الى المسابقات الكبرى.



ينعم الفريق بقيادة مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك بنواة الفريق الشاب لأياكس امستردام الذي أهدر التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا بشق النفس أمام توتنهام الإنجليزي.



حرم لاعبو توتنهام بطل هولندا من بلوغ أول نهائي في المسابقة القارية منذ 1996، لتفرض الكرة الانكليزية هيمنتها في بطولات الأندية عبر بلوغ ليفربول وتوتنهام نهائي دوري الأبطال وتشلسي وارسنال نهائي يوروبا ليج.



لكن منتخب انجلترا ليس ضامنا نقل نجاحات أنديته إلى الساحة الدولية.



في الواقع يتوزع لاعبو المنتخب الهولندي على ابرز الأندية الأوروبية ومنها الانجليزية على غرار فان دايك ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم الذي نزل أساسيا في نهائي دوري الأبطال المتوج ليفربول بلقبه على حساب توتنهام.



من أولى الخطوات التي اتخذها كومان بعد تعيينه العام الماضي كانت منح شارة القائد لفان دايك الذي عمل سابقا في نادي ساوثمبتون الانكليزي.



قال المدرب لصحيفة "جارديان": "عندما تنظر إلى فيرجيل الآن، فهو شخصية كبيرة، كبيرة على أرض الملعب. هو قائد".



تابع "لهذا السبب جعلته قائدا. أعرفه منذ ساوثمبتون. قلت لنفسي يمكنه تقديم المزيد. يمكنه تحمل المزيد من المسؤولية. هو قوي، لديه شخصية قوية ويستمتع بالمسؤولية".



وقد رفع تألق فان دايك في نهائي دوري الأبطال واحرازه لقب أفضل لاعب في انجلترا هذا الموسم من حظوظه للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.



ولا شك بأن رفع لقب دوري الأمم الأوروبية سيمنحه المزيد من النقاط في المنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أو غيرهما.



واللافت أن زميله في قلب الدفاع ماتياس دي ليخت بدأ يسرق الأضواء. فبعمر التاسعة عشرة فقط، تتهافت أبرز الأندية الأوروبية لضم قائد أياكس امستردام.



قال كومان "لدينا أفضل قلبي دفاع مع دي ليخت وفيرجيل. هذا رائع، لأنك تبني البيت دوما من الطابق الأساس. لا تبدأ من الطابق العلوي".



وتابع قلب الدفاع السابق وصاحب التسديدات الصاروخية "هذا هو هدف المدرب: حارس مرمى، دفاع. الجزء الأساس من الفريق يجب أن يكون قويا".



لكن قوة المنتخب الهولندي لا تقتصر على قلبي دفاعه، الأنظار مركزة أيضا على مواهب أياكس على غرار لاعب الوسط فرنكي دي يونغ المنتقل الى برشلونة الإسباني بصفقة كبيرة مع دوني فان دي بيك وفينالدوم في خط الوسط.



وكان برشلونة قد أنفق في يناير الماضي 75 مليون يورو لضم دي يونغ بدءا من الموسم المقبل، حتى قبل تجريد أياكس ريال مدريد الاسباني لقبه الاوروبي ثم اقصائه يوفنتوس الايطالي ونجمه رونالدو.



أظهر رجال كومان قدرتهم على إقصاء فرنسا بطلة العالم وألمانيا من دور المجموعات وبلوغ نصف النهائي، ما دفع كومان الى القول "في السنوات الاخيرة، نعم هذا هو الجيل الأفضل، لكنه بدأ للتو. نحن على المسار الصحيح".



كومان الفائز باللقب الهولندي الوحيد في كأس أوروبا 1988 قلل من أهمية مقارنة اللقب الهولندي الوحيد مع دوري الأمم "هذا دوري الأمم. ليس كأس أوروبا، ليس كأس العالم. الفوز بدوري الأمم هام لكن لا يمكنك المقارنة".