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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:15 ص

السيسي يوزع الطعام والحلوى على أبناء الشهداء والمصابين

السيسي
السيسي
وسام عطية
dostor.org/2654473

وزع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، بعض الطعام والحلوى على أبناء الشهداء وشاركهم في الأحاديث الجانبية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو التقليد الذى بدأه الرئيس السيسى العام الماضي تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية.

واصطحب الرئيس السيسي مجموعة من الأبناء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل الرئيس السيسي والأبناء الابتسامات التي تدل على مدى السعادة التي في قلوبهم احتفالا بالعيد.

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