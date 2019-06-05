ترامب: ميجان كانت فظة معي

قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه يعتقد أن ميجان زوجة الأمير البريطاني هاري "لطيفة جدا" حتى وإن كانت "فظة" تجاهه.



وجاءت تصريحات ترامب في مقتطفات من مقابلة تم نشرها قبل البث.



وستبث باقي المقابلة التي تقول قناة آي.تي.في إنها تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.



وانتقدت ميجان ماركل، الممثلة الأمريكية التي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث العام الماضي، ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016.



وقال ترامب للمقتطف من برنامج (جود مورنينج بريتن) الذي تبثه قناة آي.تي.في "إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها... أعتقد أنها لطيفة جدا.



"كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظة تجاهها ولم أكن كذلك."



وخلال مقابلة مع صحيفة "ذا صن" الشعبية البريطانية قبل رحلته، عُرض على ترامب تصريح أدلت به ميجان في 2016 قالت فيه إنها ستنتقل للعيش في كندا إذا ما فاز بانتخابات الرئاسة.



وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بأنها أدلت بهذا التصريح وقال في تسجيل صوتي "لم أكن أعرف أنها فظة".



وأدى التصريح إلى انتشار الانتقادات مجددا بشأن كيفية تحدث الرئيس عن النساء لكنه نفى أنه وصف ميجان بالسيئة في تغريدة نشرها يوم الأحد.

وسعى لمزيد من التوضيح خلال المقابلة التلفزيونية.



وقال ترامب "لم أكن أشير إلى أنها فظة. قلت إنها فظة تجاهي".



كما قال ترامب كلمات رقيقة في حق هاري بعدما التقاه في قصر بكنجهام.



وقال "أعتقد أنه شاب ممتاز. العائلة المالكة لطيفة حقا."