"ديل البرص".. أحدث قصات الشعر في العيد (صور)

وسط أجواء احتفالية كبيرة صاحبت صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ظهر بعض الصبية الذين لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشر بقصات وتقاليع شعر جديدة كعادة كل عيد.



وظهرت حلاقة "ديل البرص" على حد تعبير أصحابها بكثرة في ساحات مسجد مصطفى محمود، وشارع جامعة الدول العربية، وعبر أصحاب تلك الحلاقة عن رضاهم التام عليها، قائلين "إنها موضة، كما أنها أثارت دهشة واستغراب ناس كتير، وعشان كده عجبتنا اكتر".



وأكدوا أن حلاقة "ديل البرص" أو "ديل التنين"، صح الاتنين حسب الحلاق وثقافته ستسيطر على قصات شعر الشباب خلال الفترة القادمة.



يذكر أن اليوم الأربعاء، هو أول ايام عيد الفطر المبارك في مصر.