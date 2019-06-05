قوات الأمن تتصدى لهجوم إرهابى على كمين فى العريش

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة (صور)

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها. وأكد ...