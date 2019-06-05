قوات الأمن تتصدى لهجوم إرهابى على كمين فى العريش
قامت بعض العناصر الإرهابية، منذ قليل، بالهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بالعريش، وتتعامل القوات الأمنية مع تلك العناصر، وتتبادل إطلاق النيران معهم للقبض عليهم والسيطرة على الموقف.
قامت بعض العناصر الإرهابية، منذ قليل، بالهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بالعريش، وتتعامل القوات الأمنية مع تلك العناصر، وتتبادل إطلاق النيران معهم للقبض عليهم والسيطرة على الموقف.
تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها. وأكد ...
شهدت شوارع الإسكندرية مساء اليوم، زحاما شديدا على محلات التسالي والحلويات، وذلك لشراء أنواع التسالي من السوداني واللب، وذلك في ليلة عيد الفطر. وتراوحت أسعار الترمس ما بين 12 إلى 20 جنيها للكيلو جرام، ...