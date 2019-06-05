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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:35 ص

الرئيس الفلسطينى يؤدى صلاة العيد بمسجد التشريفات فى برام الله

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى يؤدى صلاة العيد بمسجد التشريفات فى برام الل
أ ش أ
dostor.org/2654430

أدى رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وهنأ خطيب العيد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الشعب، وقد تحققت آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال، وأقام دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال "الهباش"، إن عيد الفطر يحمل في ثناياه معاني إسلامية كبيرة وبشرى للصائمين الصابرين، بأن صبرهم نهايته النجاح والتوفيق والانتصار، رغم كل المعيقات التي تضع في سبيل تحقيق أهدافهم.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بقيادته الحكيمة، برئاسة الرئيس محمود عباس سيحقق الانتصار، وسيقيم دولته المستقلة بفضل صموده وثباته على أرضه في مواجهة كل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته أثبتوا للعالم بأنهم الأقدر على تحقيق تطلعاتهم بالحرية والاستقلال، وأن كل المشاريع المشبوهة التي تحاول تجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل والاندثار.

وفي نفس السياق، وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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