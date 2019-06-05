محافظ البحر الأحمر يؤدى صلاة العيد بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

أدى منذ قليل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، يرافقه اللواء أشرف حشيش مدير الأمن واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والسكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء.



ومن جانبه وجه محافظ البحر الأحمر، التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنين على تهنئة المحافظ بالعيد وسط سعادة غامرة بتواجده وسطهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.