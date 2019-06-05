بالصور.. محافظ البحيرة يؤدى صلاة العيد باستاد دمنهور الرياضي

أدى اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة يرافقه اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء علاء تاج الدين مدير الأمن الوطنى، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ورجال الدين والأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الإستاد الرياضى بمدينة دمنهور.



وتناولت خطبة العيد لفضيلة الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف فضل الثواب الكبير الذى أعده الله عز وجل للصائمين ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه فى رمضان بالفرحة بالعيد، مؤكدا أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.



وقدم المحافظ التهنئة للمصلين بحلول عيد الفطر المبارك معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحة العيد ووجوده وسط هذا العدد الهائل من المصلين من أبنائه بنطاق المحافظة.



وعقب انتهاء صلاة العيد توجه اللواء هشام آمنة لمكتبه بديوان عام المحافظة لاستقبال المهنئين بالعيد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.