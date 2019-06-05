طفلةً تتشبث بحضن الرئيس السيسى خلال تكريم أبناء الشهداء

قامت طفلة من أبناء الشهداء بالتشبث بحضن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال تكريم والدتها زوجة أحد الشهداء.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو التقليد الذى بدأه الرئيس السيسى العام الماضي تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية.



واصطحب الرئيس السيسي مجموعة من الأبناء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل الرئيس السيسي والأبناء الابتسامات التي تدل على مدى السعادة التي في قلوبهم احتفالا بالعيد.