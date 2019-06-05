المئات يؤدون صلاة العيد بساحة عبده مكى بمنيا القمح(صور)

أدى المئات من أهالي مركز منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة ميدان عبده مكي، حيث تزين الميدان بالبلالين والزينة، وعمت الفرحة والسرور أركان المدينة كافة، احتفالًا.



وعقب الصلاة، تبادل الأهالي التحية، وقاموا بالتقاط صور تذكارية لبعضهم البعض، وقام عدد من الأهالي والمصلين بتقديم الهدايا البسيطة للأطفال، وبعض من الحلوى.



وقالت شيرين فتحي، 24 سنة، إنها تحرص كل عام على أداء الصلاة في الساحة، حيث أن الزحام وتوافد المصلين يعطيها شعور بالسعادة.



وتضيف سلمى أسامة، أنها لا تشعر بالعيد إلا إذا أدت الصلاة في هذه الساحة الكبيرة، مشيرة إلى أن القائمين على تنظيم الساحة يحرصون كل الحرص على أن تكون مناسبة، وتكفي الأعداد الهائلة التي تأتي لإقامة الصلاة.



وتتابع خلود عوني، طالبة، بأنها تأتي مسافة كبيرة مرتجلة من منزلها للساحة، حتى تشهد صلاة العيد، وتحرص على جلب كمية من الحلوى (البنبوني)، تشجيعًا للأطفال الذين حضروا مع ذويهم ليشهدوا الصلاة مبتهجين بالعيد.