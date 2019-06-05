تامر حسنى يحيى حفل "عيد الفطر" بمشاركة على ربيع وأكرم حسنى

أحيا الفنان تامر حسني احتفالية عيد الفطر، التى يقيمها الرئيس عبدالفتاح السيىسي، بقاعة المنارة، لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى "هتكبر"، وبعض الأغاني الخاصة بالاحتفالية.



وقدم تامر حسني أوبريت غنائي بمشاركة كل من الفنانين على ربيع، وأكرم حسني.



وكانت الفعاليات قد بدأت بعرض لفريق أكاديمية "جلهوم" للأكروبات، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يعد من أفضل 10 فرق للأكروبات في العالم.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، ومجموعة من أصحاب الهمم، احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو التقليد الذي بدأه الرئيس السيسي العام الماضي تقديرًا وإيمانًا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية.



واصطحب الرئيس السيسي مجموعة من الأبناء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل الرئيس السيسي والأبناء الابتسامات التي تدل على مدى السعادة التي في قلوبهم احتفالًا بالعيد.