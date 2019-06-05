السيسى يرحب بأُسر وأبناء شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين من أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم في احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.



وقدم الرئيس السيسي التهنئة للحضور بعيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكون العيد سعيدا على الجميع.



كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أول احتفال للرئيس السيسي العام الماضي مع أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، حينما وعدهم وقتها، قبل العيد في العام الماضي.



وتم عرض لقطات تسجيلية من احتفالات العام الماضي والتي تم إقامتها في نفس المكان ووقتها وعد الرئيس السيسي بإقامتها كل عام إيمانا منه بما قدمه شهداء رجال الشرطة والجيش للوطن.