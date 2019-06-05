الآلاف يُؤدون صلاة العيد بـ375 ساحة فى كفر الشيخ (صور)

أدى الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بـ375 ساحة منتشرة فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد الكبرى فى نطاق المحافظة.



وتحدث خطباء العيد، خلال الخطبة، عن صفة الأعياد، والعيد آدابه وأحكامه، وما هو هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في العيد، بالإضافة إلى التطرق لصلة الأرحام.



وبعد انتهاء الخطبة، تبادل المصلون التهاني بعضهم البعض، وقام الشباب بالتقاط الكثير من الصور التذكارية مع أصدقائهم وجيرانهم، معبرين عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك.



وشهدت محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستنفار الأمني، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمني لتأمين المساجد، وساحات صلاة العيد، والمنشآت الحيوية والهامة، وتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

