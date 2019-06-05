محافظ المنيا وآلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر (صور)

أدى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وآلاف المواطنين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف، الثانوية العسكرية بنين، بمدينة المنيا، بحضور اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والعقيد أكرم علي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.



وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن فضيلة شهر رمضان المعظم، وكذلك الأعياد في الإسلام، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين، ودعا في خطبته إلى ضرورة الحفاظ على صلة الأرحام.



وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية، وأن تتحقق إرادة وأحلام المصريين برفعة وتقدم وطنهم.