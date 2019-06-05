بعد وصف "مسيء" بحق الجنرالات.. وزارة الدفاع التركية ترد بقوة

هاجمت وزارة الدفاع التركية الصحفيين العاملين في البلاد، محذرة من "إهانة الجنرالات"، وذلك بعد انتقادات وجهها أحد الصحفيين الأتراك لقادة كبار في الجيش خلال برنامج تلفزيوني قبل أيام.



وأدانت وزارة الدفاع التركية بشدة، قبل يومين، التصريحات التي أدلى بها مراد آلان، مدير الأخبار في صحيفة "يني أكيت"، تجاه جنرالات الجيش التركي، قائلة في بيان إن هذه التصريحات "تهدد مصالح الأمة".



وقال البيان المكتوب للوزارة "إن محاولة إهانة الجنرالات في القوات المسلحة التركية، تنتقص من حقوق ومصالح الشعب التركي النبيل"، مضيفا أن "جميع أفراد الجيش هم من صميم الأمة التركية"، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الأربعاء.



وجاء بيان وزارة الدفاع بعد أيام قليلة من تصريحات آلان، الذي شبه جنرالات الجيش التركي بـ"الحمير"، قائلا إن الجنرالات ليس لديهم خيار سوى الالتزام بما يمليه عليهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال بيان وزارة الدفاع التركية: "نحن ندين بشدة هذه التصريحات غير المناسبة تجاه جنرالات الشرفاء من القوات التركية"، مشيرة إلى أن تصريحات ألان "تتجاوز الحدود القانونية".



وقال ألان خلال البرنامج التلفزيوني في الأول من يونيو الجاري، إن "جنرالاتكم اتخذوا الآن موقفا مع أردوغان. إنهم سيقفون إلى جانب أردوغان سواء أحبوا ذلك أم لا".



وانتقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تصريحات آلان، الأربعاء، مرددا ما جاء في بيان الوزارة، بالقول إن بيان مدير الأخبار في صحيفة "يني أكيت" بنى كلامه على "افتراضات".



وأضاف أن "بعض الدوائر تحاول إيذاء تضامننا. لا أحد يستطيع أن يتكلم بشكل سيئ عن القوات المسلحة أو هيكلها أو الجنرالات أو الضباط"، مهدا أن هؤلاء الأشخاص سيحاسبون أمام القانون.



وتابع: "سنستمر في عمل كل ما يلزم كي يمثل هؤلاء أمام القضاء وفي إطار القانون. هؤلاء الناس عليهم أن يتعلموا عدم تجاوز الخطوط الحمراء".