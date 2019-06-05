محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد بدر بالطابية (صور)

أدى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية، بحضور اللواء نائل رشاد مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.



وقدم محافظ أسوان، التهنئة بأسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى بالكامل بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأكد "إبراهيم"، أنه تم الإستعداد المبكر من بداية شهر رمضان لاستقبال أيام العيد فى مختلف القطاعات سواء النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة وغيرها، وأن هناك جهود متواصلة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمديريات الخدمية، وأيضًًا رؤساء الوحدات المحلية على مدار اليوم، فضلًا عن الأجهزة الأمنية الذين يبذلون جهود كبيرة فى كافة النواحى من أجل بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى.



وألقى الشيخ محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة العيد، والتى كانت تحت عنوان " عيد الفطر – الأعياد عبادة "، حيث أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة حتى ولو كان فى أثناء الفرح والسرور، وعلى الإنسان أن يواصل أداء العمل الصالح حتى بعد انقضاء شهر رمضان المعظم.