محافظ أسيوط يؤدى صلاة العيد بساحة أرض الملاعب(صور)

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، وسط حشد كبير من المواطنين، كما أدى الصلاة معه اللواء زكريا صالح حكمدار أسيوط، والعميد حاتم رياض، مدير فرع الأمن الوطني، واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لوسط الصعيد، واللواء وائل الدغيدي، رئيس فرع المخابرات العامة بأسيوط، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالساحات الـ 121 المخصصة من الأوقاف التي تم تجهيزها وإعدادها بالقرى والمراكز لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وإدارتى المرور ومباحث المرور لتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات بالشوارع والميادين، وخاصة خلال الاحتفال بالعيد، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف وزارة الأوقاف،حيث تم وضع خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.



وفي خطبة العيد، حث الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف على الإقتداء واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة، لافتًا إلى أن العيد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب، ودعا المواطنين إلى التراحم والمودة والتكافل فيما بينهم.



وعقب الصلاة، هنأ المحافظ جموع المصليين بالعيد، ووزعت الحلوى والهدايا على الأطفال ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.



وأكد المحافظ، أن كافة الأجهزة الخدمية بالمحافظة تعمل طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق، وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين، وإصلاح أي أعطال محتملة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف وحداتها المحلية لاستقبال أى شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين خلال فترة العيد، فضلًا عن التواجد الدائم لمفتشي التموين، وشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من تشغيلها، والتأكد من سلامة السلع المعروضة،ومن توافر السلع الرئيسية المدعمة، كالخبز واسطوانات البوتاجاز والوقود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة تابعة لمرفق الإسعاف للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق،وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة.