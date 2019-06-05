القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
حوادث
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:34 ص

تفاصيل القضاء على قاتلى الشهيد عمر ياسر معاون مباحث أبو حماد

الشهيد عمر ياسر
الشهيد عمر ياسر
عمرو المزيدي
dostor.org/2654402

لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وهم المتورطين في حادث استشهاد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث أبو حماد، واستمر إطلاق النار حوالي نصف ساعة.

كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الأمن العام مفادها تحديد مكان اختباء العناصر الإجرامية المتورطة فى مقتل معاون مباحث أبو حماد.

وعقب تقنين الإجراءات انطلقت مجموعات عمل مشكلة من الأمن العام ومباحث الشرقية وقوات الأمن المركزى، وداهموا مكان اختبائهم وفور وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات التى بادلتهم إطلاق النار مما أسفر عن مصرع المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية.

يشار إلى أن المتهمين قتلوا النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن، وفروا هاربين حتى تمكنت القوات من تحديد مكان اختبائهم، وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة الخاصة بهم.

جاء ذلك عقب 48 ساعة من حادث استشهاد معاون المباحث، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ 4 أيام

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ اسبوع

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

الآن

الرئيس السيسى يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة عيد الفطر

بالصور.. أبناء الـ5 أشهر يؤدون صلاة عيد الفطر

تشديدات أمنية أمام ساحة صلاة العيد انتظارًا لوصول محمد صلاح

خدمات إضافية للمرور والشرطة بمحيط الحدائق والمتنزهات

ads
الأكثر قراءة

ليفربول يعلن رحيل نجمين عن الفريق.. وكلوب يعلق

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

قوات الأمن تتصدى لهجوم إرهابى على كمين فى العريش

قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

ألبومات الصور

صور.. صلاة عيد الفطر بمسجد عمرو بن العاص

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة (صور)

إقبال على المقاهي ومحلات التسالي في ليلة العيد بالإسكندرية

عاصفة ترابية شديدة تضرب مدن البحرالأحمر (صور)

رياضة

ليفربول يعلن رحيل نجمين عن الفريق.. وكلوب يعلق

"الأسيوطي 2".. تركي آل شيخ يكشف عن تجربته القادمة

من ليلة الزفاف إلى حضن الأبطال.. حكاية النص الحلو في حياة صلاح

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

ليفربول يعلن رحيل نجمين عن الفريق.. وكلوب يعلق

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

قوات الأمن تتصدى لهجوم إرهابى على كمين فى العريش

قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

الرئيس نيوز

الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع وسط العاصمة دمشق

هجوم عناصر إرهابية على كمين في العريش.. والقوات تتعامل

طفلة تتمسك بالرئيس السيسي أثناء تكريم أسر الشهداء

وزيرة الاستثمار تصنع كحك العيد في المنزل برفقة حفيدتها

شاهد.. هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

كشكول

جامعة المنوفية تشكل لجنة حكماء

المصريون بالخارج يطالبون "التعليم" ببيان رسمي لتحديد موقف أبنائهم من التراكمية

بالصور.. أجمل تسريحات الشعر للآطفال بالعيد

اعتذارات المعلمين عن المراقبة أول أزمات امتحانات الثانوية العامة 2019

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الفطر

الأمصار

ألمانيا: الحكومات تأخذ شرعيتها من إنجازاتها

سخرية كرواتية من قميص برشلونة الجديد

تونس تناقش التجارب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

بعد 16 عاما من إغلاقها.. فتح "المنطقة الخضراء" في بغداد أمام الجمهور

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

كارلوس سانتانا: عدم مشاهدة التليفزيون هو وصفتي للتفاؤل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎