تفاصيل القضاء على قاتلى الشهيد عمر ياسر معاون مباحث أبو حماد

لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وهم المتورطين في حادث استشهاد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث أبو حماد، واستمر إطلاق النار حوالي نصف ساعة.



كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الأمن العام مفادها تحديد مكان اختباء العناصر الإجرامية المتورطة فى مقتل معاون مباحث أبو حماد.



وعقب تقنين الإجراءات انطلقت مجموعات عمل مشكلة من الأمن العام ومباحث الشرقية وقوات الأمن المركزى، وداهموا مكان اختبائهم وفور وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات التى بادلتهم إطلاق النار مما أسفر عن مصرع المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية.



يشار إلى أن المتهمين قتلوا النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن، وفروا هاربين حتى تمكنت القوات من تحديد مكان اختبائهم، وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة الخاصة بهم.



جاء ذلك عقب 48 ساعة من حادث استشهاد معاون المباحث، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.