بالصور.. أهالى الأقصر يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد أبو الحجاج

شارك مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، آلاف المواطنين أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد أبو الحجاج، بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وجموع المواطنين.



وهنأ محافظ الأقصر، المواطنين بالعيد متمنيًا الخير والرخاء لمصر والأقصر، مشددًا علي أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.



كما شارك طلاب مدرسة التربية الفكرية وعدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فئة الصم والبكم، لحضور صلاة العيد بساحة سيدي أبوالحجاج بمدينة الأقصر، حيث يتم شرح خطبة عيد الفطر بلغة الإشارة عن طريق أحد المتخصصين في لغة الإشارة، وذلك في سابقة جديدة تتم لأول مرة في المحافظة.