محور روض الفرج منصة لمشاهدة صلاة العيد (صور)

وقف عدد من المواطنين أعلى محور روض الفرج، والذي يتوسط منطقة الوراق بالجيزة، ويطل على مسجد عثمان معن بالمنطقة ذاتها، وذلك من أجل مشاهدة صلاة عيد الفطر المبارك، والمصلين أثناء تأديتهم صلاة العيد.



هذا، وقد تم افتتاح محور روض الفرج بشكل تجريبي في بداية شهر رمضان الكريم.



وتوافد العديد من المواطنين على مسجد عثمان معن، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، خاصة وأن المسجد من أكبر المساجد التي يقبل عليها سكان المنطقة، وزاده تميزًا إطلالته على محور روض الفرج.



ويحتفل الشعب المصري، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أدى المواطنون اليوم صلاة العيد.