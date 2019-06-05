قيادات محافظة الإسكندرية يؤدون صلاة العيد بمسجد أبوالعباس (صور)

احتشدت ساحة الصلاة بميدان المساجد، في مسجد أبو العباس بمنطقة بحري بالمصليين، حيث أدى قيادات محافظة الإسكندرية، صلاة العيد بساحة مسجد المرسي أبو العباس، وسط المحافظة.



وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال الدين نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، على رأس المصلين، وكذلك المئات من أهالي المنطقة.



وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية أمام ساحات المسجد، والاحتفال بعيد الفطر، وسط انتشار الباعة الجائلين لبيع الألعاب للأطفال.



وكثفت قوات أمن الإسكندرية، من وجودها أمام مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري، لتأمين المصلين، ودفعت بعدد من سيارات الشرطة، بالإضافة إلى إجراء التفتيشات الأمنية، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما تم الدفع بعدد من خبراء المفرقعات للكشف عن أي أجسام غريبة.