بـ"البالونات".. سكان العمارات يحتفلون بالعيد

حرص عدد من السكان القاطنين داخل العمارات المطلة على مسجد عثمان معن، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، بالاحتفال بالمصلين في صلاة عيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة.



وجمع السكان عدد من البالونات الملونة، وعقب انتهاء الصلاه قاموا بإلقائها لتطاير في الهواء كنوع من الاحتفال بالعيد.



وتوافد العديد من المواطنين على مسجد عثمان معن، في منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، لأداء صلاة العيد، ويعد هذا المسجد من أكثر المساجد التي يتوافد عليها المواطنين في المنطقة ذاتها، لذلك يحرص السكان بالقرب من المسجد على الاحتفال بالمصلين وإلقاء البالونات عليهم عقب الانتهاء من الصلاة.



ويحتفل الشعب المصري، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من السعادة والبهجة.