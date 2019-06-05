صور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر

أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، المقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكري، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، اللواء محمد كمال رئيس المدينة والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.



وتمت لأول مرة ترجمة خطبة العيد بساحة المسجد إلى لغة الإشارة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة السمعية لفهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وذلك ضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة خطب صلاة الجمعة والعيدين بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتي تشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة.



وأشار الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد من شهر رمضان والعيد فى أخذ العبر بالتوحد والترابط بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم.



لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الاسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مؤكدا أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع.



وشهدت صلاة العيد مشاركة عدد من القساوسة من رجال الدين المسيحي، وسط أجواء من المحبة والترابط، وتبادل التهاني، مؤكدين جميعا أن أعياد المصريين واحدة، والفرحة تجمعهم جميعا، وشاركت أيضا مجموعة من شباب الكشافة بالكنيسة والشباب والرياضة في تنظيم ساحة الصلاة، بالإضافة لقيام قوات الشرطة بتأمين الساحة.