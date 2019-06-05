الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالقائد إبراهيم وسط الإسكندرية (صور)

بمظاهر البهجة والفرحة، أدي الآلاف من المصلين شعائر صلاة عيد القطر بساحة مسجد القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، وعقب الصلاة تجمع الأهالي لتبادل التهاني بين بعضهم البعض، ثم انطلق بعضهم لالتقاط الصور التذكارية على كورنيش الإسكندرية.



ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال النظافة، وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى التواجد المستمر من المسئولين من أجل التصرف الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد.



واستعدت مديرية الصحة بالإسكندرية بجاهزية المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لاستقبال أى حوادث أو حالات مرضية طارئة، خاصة فى ظل إغلاق العيادات الخاصة خلال أيام العيد، حيث يتم تطبيق خطة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للمديرية، والتى تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية، لمساعدة أي مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد وتحتاج قوى بشرية إضافبة أو تخصصات نادرة، وتواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ يالمديرية.



وعن الإجراءات الوقائية المتبعة خلال أيام العيد، تم التشديد على مراقبى الأغذية بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وبيع المأكولات والمشروبات، وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسرب أى أغذية أو مشروبات غير صالحة للاستهلالك استغلالًا لارتفاع الطلب والزحام أيام العيد، كما تم توجيه الإدارات المعنية بالمديرية لرش الحدائق والمتنزهات.