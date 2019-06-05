بالصور.. احتفالات المواطنين بعيد الفطر فى الغربية

بدأ أبناء محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، عقب صلاة العيد مباشرة، ولمدن الغربية عادات شعبية معروفة يحرص المواطنون عليها وممارسة بعض الطقوس والتقاليد القديمة الموروثة منذ مئات السنين‏.



فما أن انتهت الصلاة، حتى توجه عدد كبير من مواطنى محافظة الغربية لزيارة المقابر، وسط حالة من الفرحة بالعيد والحزن على عدم وجود هؤلاء الأهل والأحبة ممن سبقونا إلى الآخرة بيننا، فى حين حرص الأطفال على الذهاب إلى أماكن الألعاب والملاهى.



بينما توجه البعض إلى الحدائق العامة والمتنزهات بمدن طنطا والمحلة وقطور والسنطة وكورنيش النيل بكفرالزيات وزفتي وسمنود وبسيون للجلوس والاستمتاع بالعيد وتناول الأكلات البيتي الخفيفة التي اصطحبوها معهم، واتجهت بعض الأسر للمحافظات الساحلية الشاطئية مثل الإسكندرية ورأس البر وجمصة للهروب من حر الصيف والاستمتاع بمياه البحر.



وتقول دعاء عطية، 55 سنة: "كعادة كل عام عقب تناول إفطار آخر يوم رمضان، يسهر معظم المواطنين في ليلة العيد للصباح، بينما تعكف ربات البيوت على الانتهاء من إعداد وتنظيف المنزل، وكالعادة ينشغل الشباب في تجهيز ملابس العيد الجديدة وبعدها اتجهنا لصلاة العيد وعقب الانتهاء من الصلاة ذهبنا إلى المقابر لزيارة الموتى".



وحرص سامح صادق، أحد أبناء محافظة الغربية من العاملين بالخارج، على اصطحاب أطفاله الصغار وهم يرتدون ملابس العيد الجديدة وفي أيديهم ألعابهم للتوجه بهم للمتنزهات والملاهي المنتشرة في معظم الشوارع، ليبدأ احتفاله بالعيد عقب صلاة العيد مباشرة.



وقال ضياء حمدي، موظف بشركة بترول: إنه اعتاد على زيارة المقابر رغم تحريم الشيوخ لها إلا أنه يصر على فعل هذه العادة التى يرفضها جميع الشيوخ، بمبدأ إدخال البهجة على الأموات فى العيد، قائلًا: "لا يُعقل أن أشعر بالعيد دون أن أزور قبر أبى وسأورث ابنى هذه العادة".