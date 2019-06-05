ألعاب نارية واحتفالات أمام المساجد بعد صلاة العيد (صور)

وسط أجواء احتفالية، أقبل الكثير من المسلمين على المساجد لأداء صلاة العيد، في تمام الساعة 5 و18 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء، واحتشد المئات من أماكن متفرقة بمسجد التوحيد بالمطرية، والذي يعتبر من أقدم المساجد بالحي.



وسادت أجواء من الفرحة العارمة، وبعد انتهاء الصلاة قام البعض بتوزيع البلالين والحلوى على المصلين والأطفال، وبدأ الأطفال في اللعب بالأسبراي والبومب، وخلافه من الألعاب النارية، لتنتشر البهجة في أرجاء الحي.



وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الإثنين، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان من سنة 1440 للهجرة، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.



ويحتفل المصريون بأول يوم العيد بتبادل الزيارات للأهل، وتقديم الكعك والبسكويت والبوتيفور.