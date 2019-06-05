المئات يؤدون صلاة عيد الفطر بمساجد شرق الإسكندرية (صور)

أدى المئات من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحات مساجد سيدي بشر شرق الإسكندرية.



وحرص العديد من المصلين على أصطحاب أطفالهم معهم أثناء صلاة العيد، كما تم توزيع هدايا من قبل بعض الشباب للأطفال.



وعقب انتهاء الصلاة اصطحب المواطنون أطفالهم لشراء الهدايا والبالونات من البائعين الذين انتشروا بمحيط ساحات المساجد، كما أطلق عدد من المواطنين الألعاب النارية ابتهاجًا بالعيد.



وشهدت ساحات الصلاة بشرق المحافظة، إقبالا كبيرًا للغاية من قبل المصلين، سواء الشباب أوكبار السن، أوالسيدات، التي تصدرت مشهد صلاة العيد اليوم، في الوقت التي لم تسع ساحات الصلاة عدد المصليين.



وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، قد خصصت 529 ساحة على مستوى المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وإعداد 11 غرفة عمليات، لمتابعة شعائر صلاة العيد في جميع أنحاء المحافظة.







