محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها

أدى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها.



وتناولت خطبة العيد فضل عيد الفطر المبارك، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام وزيارة المرضى ونبذ المشاحنات والتعاون على البر والتقوى.



وحرص المواطنين على تهنئة المحافظ بالعيد عقب الصلاة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وقام المحافظ عقب الصلاة بمداعبة الأطفال الصغار وتوزيع الهدايا والألعاب معهم ابتهاجا بالعيد.



ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة على مستشفيات المحافظة وعدد من دور الأيتام للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتقديم التهنئة للأبناء الأيتام في يوم العيد.