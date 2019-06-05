تهنئة بالعيد.. توزيع التمور والترمس على المصلين فى أسوان (صور)

حرص العديد من السيدات فئة كبار السن بأسوان، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الصالحين، على توزيع التمور، والترمس، والحلويات، على المصلين احتفالًا بحلول العيد، باعتبارها أحد الطقوس المميزة لهم فى كل عيد للتهنئة.



وأدى الآلاف من أهالى أسوان، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات والمساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف، وذلك وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.



وكانت استعدادات مديرية أوقاف أسوان لعيد الفطر المبارك، شملت تجهيز الساحات والمساجد المخصصة للصلاة، والتي يصل عددها إلى 95 ساحة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة العيد.



ومن أبرز أسماء الساحات المحددة لصلاة العيد بمدينة أسوان هم، العجيبات، الرضوان، الشهداء، بدر الطابية، الصالحين، الخزان غرب، نجع المحطة، السلوى، الكرور، الفندقية، الجزيرة، ودار النعيم، بالإضافة إلى الكوبانية، ودار النعيم، والأعقاب بحرى وقبلي.