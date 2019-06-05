الآلاف من أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)

أدى الآلاف من أهالي محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات والمساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف، وذلك وسط أجواء تسودها الفرحة والبهجة.



وحرص العديد من السيدات على اصطحاب أبنائهن، وتوزيع الحلويات على الأهالي احتفالًا بحلول عيدالفطر المبارك، فى ساحة الصالحين بأسوان.



وكانت استعدادات مديرية أوقاف أسوان لعيد الفطر المبارك، شملت تجهيز الساحات والمساجد المخصصة للصلاة، والتي يصل عددها إلى 95 ساحة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة العيد.



ومن أبرز أسماء الساحات المحددة لصلاة العيد بمدينة أسوان "العجيبات، والرضوان، والشهداء، وبدر الطابية، والصالحين، والخزان غرب، ونجع المحطة، والسلوى، والكرور، والفندقية، والجزيرة، ودار النعيم، والكوبانية، ودار النعيم، والأعقاب بحري وقبلي".



اما أبرز الساحات بمركز دراو "الأشراف، والرقبة، والشيخ موسى، والقطب، والبسطاوي، والأنصار، وآل عيسى، والطويسة، والجعافرة قبلي".



والساحات المحددة بمركز كوم أمبو"ساحة مسجد الفتح، وأبوير، ومركز شباب كوم أمبو، ومصلى الجبانة، والشهداء"، وأبرز الساحات المحددة بمركز أدفو "ساحة العراجين، وأبو غلاب، والحصايا، والفقراء، والهويدية، والنخل، والغنيمية، والهريم، والمنشية، ساحة المنشية بحري، والجمعاوية، والنور، والعوينية، والشراونة، ونور الإسلام، وآل البيت، وأبوبكر الصديق".



وأخيرًا الساحات المحددة بمركز نصر النوبة "مركز شباب مدينة نصر، ووادي العرب، ومركز شباب أبو سمبل".