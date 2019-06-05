محافظ مطروح يؤدى صلاة العيد بساحة مركز الشباب

أدي اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، واللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، أول صلاة عيد في ساحة مركز شباب مطروح بعد إغلاقها منذ أكثر من 12 عامًا، وسط فرحة الأهالي والأطفال، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، والأهالي، والأطفال، وسط تكثيفات أمنية مشددة.



وكانت مديرية أوقاف مطروح قد أعلنت عن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مراكز ومدن المحافظة، وهي تشمل"29 ساحة صلاة بمدينة الحمام، و16 ساحة صلاة بمدينة سيوة، و3 ساحات صلاة بمدينة النجيلة، و8 ساحات صلاة بمدينة العلمين، و11 ساحة صلاة بمدينة مطروح، و12 ساحة صلاة بمدينة الضبعة"، بالإضافة إلي ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.