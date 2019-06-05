أهالى بنى سويف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)

أدى الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، في 140ساحة تم تخصيصها وتجهيزها من قبل مديرية الأوقاف بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية على مستوى قرى ومدن بني سويف، وسط حالة من الفرحة ابتهاجًا بالعيد.



وشهدت خطبة العيد، ترجمة بلغة الإشارة، لأول مرة، وذلك في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، بينهم اثنين بمدينة بني سويف، و6 ساحات بعواصم المدن الست.



وشهدت ساحات الصلاة تكثيفًا أمنيًا من قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، تحت إشراف اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف.



ومن جانبه شدد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف على تكثيف حملات المتابعة والنظافة في الأماكن الترفيهية المنتشرة في مدينة بني سويف، والتي يتوافد عليها أبناء المحافظة من المدن والقرى بالمراكز السبع، مثل "حدائق النيل، والنجار، والشلال، وعابدين، وحديقة الحيوان، ومنطقة كورنيش النيل:، بجانب الأندية الرياضية والاجتماعية.