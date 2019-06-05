"السند" زوجان يحضران معا لصلاة العيد (صور)

احتفل مسن بصلاة عيد الفطر المبارك مع زوجته، حيث جاء المسن إلى ساحة الصلاة مع زوجته التي تعدت من العمر السبعين عاما، وكانت الابتسامة تعبر عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وظهر المسن وهو يمسك بيد زوجته حتي جلست في مكان لأداء الصلاة، واطمئن عليها وذهب هو إلى ساحة الرجال.



واكتست السيدة باللون الأسود، بينما غطى وجه الرجل، لحيته البيضاء، وكان يرتدي عباءه بيضاء عليها قبعة الصلاة، ويمشي وهو يسند على عكاز وهي تسند عليه، ولم يتركها حتى أحضر لها كرسي لتجلس عليه وسط النساء ومن ثم رحل هو للمكان الخاص بصلاة الرجال.



ويحتفل الشعب المصري، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة والسعادة.