المئات يؤدون صلاة العيد بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية (صور)

توافد المئات من المصلين على مسجد القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الفطر، حيث افترش المصلين بساحة المسجد والشوارع المؤدية إليه.



وكذلك نشرت قوات الأمن أفرادها في الشوارع المؤدية إلى ساحة الصلاة؛ لتنظيم حركة المرور وعمل طرقات لدخول المصلين.



وانتشر باعة البالونات والحلويات، في ساحات الصلاة، وسط فرحة كبيرة من المتوافدين على الصلاة.



وكانت محافظة الإسكندرية قد رفعت درجة الاستعداد للحد الأقصى تحسبا لأي طوارئ بعيد الفطر المبارك، وكذلك أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية إلغاء الراحات للأطباء وأطقم التمريض بجميع المستشفيات.



وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، توافد الكثير من المصطافين على الشواطئ والمتنزهات العامة، وكذلك حدائق المنتزة والشلالات، وحديقة الحيوان.