القيادات الأمنية والتنفيذية يؤدون صلاة العيد بمسجد النصر بالمنصورة

أدى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، والمهندس مختار الخولى السكرتير العام، والمحاسب سعد الفرماوى السكرتير المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، والعقيد ممدوح الحصى، مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات الأوقاف والأزهر، ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة والساحة المحيطة به.



وألقى طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد وتحدث فيها عن الأعياد في الإسلام، مؤكدا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق.



وتحدث وكيل أوقاف الدقهلية خلال خطبة عيد الفطر عن أن شرعية الإسلام جعلت لنا عيد الفطر والأضحى المبارك لنفرح بهم، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية يجب أن تفرح حين صامت ابتساما وحين تصدقت على المسكين والمريض وأصحاب الحاجات، وما أجمل أن ترى مسابقات القرآن الكريم بين الأطفال الصغار.



وعقب الصلاة تبادلت القيادات التنفيذية والأمنية التهنئة مع شعب المحافظة، متمنيين أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وعززت مديرية أمن الدقهلية من إجراءتها فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تأمين جميع المنشآت الأمنية والحيوية وجميع المساجد وساحات الصلاة لمنع حدوث أى أعمال شغب أو عنف مع قيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المساجد والساحات التى شهدت صلاة العيد.