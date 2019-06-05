بالصور.. طلاب الثانوية العامة يضعون بصمتهم فى صلاة العيد

طلاب الثانوية العامة يحتفلون بعيد الفطار المبارك علي طريقتهم الخاص "ادعولنا احنا ثانوية عامة"، الجملة التي يعبرون بها على ورقة صغيرة، ويوزعونها علي المصلين حتي يشركونهم الدعاء.



وقام طلاب الثانوية العامة بنزول إلى صلاة العيد ومعهم الهدايا للمصلين، وكانت الهدايا عبارة عن ورقة صغيرة متداول عليها عبارة " ادعولنا احنا ثانوية عامة"، وموضوعة داخل أكياس من البلاستيك، تحتوي على فشار وبعض الحلويات، وقاموا بتوزيعها على المصلين أثناء تأدية صلاة عيد الفطر المبارك.



وكانت هذه فكرة، ووسيلة بعض طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث لا يتبقى على موعد امتحانهم سوى أيام قليلة، لذلك قدموها للمصلين بهدف الدعاء لهم.