الرئيس السيسى يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة عيد الفطر
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بالقاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بالقاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
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