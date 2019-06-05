الرئيس السيسى يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة عيد الفطر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بالقاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.





يأتي ذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، ومنهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى أسر وأبناء شهداء الوطن.





وقد بدأت شعائر الصلاة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

