بالصور.. توافد المواطنين على ساحات صلاة عيد الفطر بالدقهلية

توافد الآلاف من المواطنين على الساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الدقهلية.



فيما عززت مديرية أمن الدقهلية تحت إشراف اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اليوم الأربعاء من إجراءتها فى أولأيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تأمين جميع المنشآت الأمنية والحيوية وجميع المساجد وساحات الصلاة لمنع حدوث أى أعمال شغب أو عنف مع قيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المساجد والساحات التى ستشهد صلاة العيد، أبرزهم مسجد النصر بالمنصورة وكذا الحدائق والمتنزهات.



وتم نشر دوريات أمنية بجميع الشوارع الرئيسية والمرور الدوري بالشوارع لفرض السيطرة الأمنية لمنع وقوع أي أعمال شغب تعكر من صفو احتفالات المواطنين، بالإضافة للأكمنة الثابت والمتحركة ونشر عناصر من الشرطة السرية داخل الحدائق وأماكن التجمعات.



وتم نشر عناصر من الشرطة النسائية وقوات مكافحة العنف ضد المرأة بالحدائق لمنع وقوع أى تحرشات تجاه الفتيات والسيدات فيما تقوم شرطة المسطحات المائية بالمرور والتفتيش على المراكب والمعديات ومراجعة الاشتراطات الأمن والسلامة.