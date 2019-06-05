"ورق الجرايد" حيلة المواطنين للجلوس فى ساحات الصلاة

توافد العديد من المواطنين، منذ الصباح الباكر، على مسجد عثمان معن، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك.



وعلى الرغم من التوافد مبكرا إلا أن هناك العديد ممن لم يحالفه الحظ لوجود مكان ليصلي ويجلس فيه، لذلك اصطحب أعداد من المواطنين ورق الجرائد، لتأدية الصلاة عليه لنفاذ السجاد الموجود للصلاة، وقاموا بافتراشه على الأرض وسط الساحات والجلوس عليه.



كما لجأ البعض لاصطحاب المصليات الخاصة بهم وفرشها بالشارع لتأدية الصلاة عليها في الساحات، بدلا من الجلوس على الحصير والسجاد الخاص بالمسجد، وتأدية صلاة عيد الفطر المبارك.



ويحتفل الشعب المصري، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من السعادة والبهجة.