بالصور.. أبناء الـ5 أشهر يؤدون صلاة عيد الفطر

توافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على مسجد عثمان معن، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظةالجيزة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وحرص عدد من الأهالي على اصطحاب أبنايهم للصلاة، الا أن المشهد الأبرز هو وجود أطفال لم يتجاوز عمرهم الـ٥ أشهر، مرتدين زي الصلاة.



فالأولاد منهم ارتدوا العباءة البيضاء، والقبعة المطرزة بالخيوط الذهبية، بينما الفتيات ارتدين الإسدالات الصغيرة، والخمار الأبيض، وعلى الرغم من عدم إدراك الأطفال للعيد، وعدم تجاوز السنة الأولى من عمرهم، إلا أنهم ظلوا محتفظين بأحضان آهاليهم خوفًا ورهبة من الجموع الموجودة بساحات الصلاة.



ويحتفل الشعب المصري، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وبدأ المواطنين اليوم في التوافد لأداء صلاة العيد.