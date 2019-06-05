ضبط 47 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة من أجل ضبط أسواق ومنع كل أشكال التلاعب والغش التجاري، أمس الثلاثاء، أسفرت عن ضبط 47 مخالفة متنوعة.



كان مدير مباحث التموين، أخطر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من ضباط الإدارة المقدم محمد نصحي والمقدم رائد العليمي بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام لتتولى التحقيق.