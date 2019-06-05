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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:45 ص

السيطرة على حريق بمنطقة الساحة الشعبية بطنطا

السيطرة على حريق
الغربية _حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2654371

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية فجر اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بـ 3 منازل بمنطقة على أغا بالساحة الشعبية التابعة لمدينة طنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارا من العميد أسامة أبو فرد، مأمور قسم ثان طنطا، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل خشبي قديم وتصاعدت النيران إلى منزلين آخرين بمنطقة علي أغا بدائرة القسم.

وانتقلت الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من التحريات الأمنية أن سبب اشتعال الحريق ماس كهربائي أدى إلى اشتعال 3 شقق وتفحم محتوياتهم دون خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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