تشديدات أمنية أمام ساحة صلاة العيد انتظارًا لوصول محمد صلاح

تشهد مدرسة الشيخ محمد عياد الطنطاوى الساحة المخصصة لصلاة عيد الفطر بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، تشديدات أمنية مشددة انتظارًا لوصول اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



ونشرت مديرية أمن الغربية، قوات أمن أمام الساحة لتأمين الصلاة، والتى سوف يؤدى اللاعب الصلاة فيها.



وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت رفع حالة الطوارئ بمجالس المدن والأحياء بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر، اليوم الأربعاء، بإعداد وتجهيز المنتزهات العامة والحدائق لفتحها منذ الصباح أمام الرواد والمواطنين.



وأصدر اللواء هشام السعيد، محافظة الغربية، توجيهات لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة من خلال ورديات عمل طوال 24 ساعة بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن لإخطار الغرفة الرئيسية بديوان المحافظة بشأن أي حالات طواري أو بلاغات من المواطنين.