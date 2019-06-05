الأوقاف: 1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع

تشارك وزارة الأوقاف بـ١٢٠٠ مدرسة علمية وقرآنية في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية هذا العام، وتنطلق الدراسة في هذه المدارس يوم السبت ١٨ شوال ١٤٤٠ هـ الموافق ٢١ يونيه ٢٠١٩ م وتستمر حتى الخميس ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ م.



وقالت الأوقاف في بيان لها إنه سيتم تخصيص يوم في الأسبوع في جميع المدارس العلمية لتدريس المفاهيم والقيم الأخلاقية في ضوء كتاب حديث الروح، كما سيتم مشاركة واعظات الأوقاف في المدارس العلمية والقرآنية للفتيات والسيدات بالمساجد الكبرى لأول مرة هذا العام، وستبدأ جميع المساجد المشاركة في المشروع الإعلان عن ذلك في مكان بارز وتسجيل الراغبين في تسجيل أسمائهم من النشء والشباب والفتيات من جميع المراحل التعليمية: الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية بدءًا من يوم السبت ١١ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ ٦ ٢٠١٩ م.



وشددت الأوقاف على جميع المديريات سرعة الإعداد اللازم لبدء أنشطة هذه المدارس بكل جدية واهتمام بالغ، وموافاة الوزارة بكل ما يتم في هذا الشأن مع تكليف رؤساء أقسام الإرشاد في المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس العلمية، ورؤساء أقسام شئون القرآن على مستوى المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس القرآنية، على أن يكون ذلك كله تحت الإشراف الكامل لمديري المديريات والإدارات ومن خلالهم.