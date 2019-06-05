القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
القبلة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:57 ص

الأوقاف: 1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع

الأوقاف: 1200 مدرسة
أميرة العناني
dostor.org/2654369

تشارك وزارة الأوقاف بـ١٢٠٠ مدرسة علمية وقرآنية في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية هذا العام، وتنطلق الدراسة في هذه المدارس يوم السبت ١٨ شوال ١٤٤٠ هـ الموافق ٢١ يونيه ٢٠١٩ م وتستمر حتى الخميس ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ م.

وقالت الأوقاف في بيان لها إنه سيتم تخصيص يوم في الأسبوع في جميع المدارس العلمية لتدريس المفاهيم والقيم الأخلاقية في ضوء كتاب حديث الروح، كما سيتم مشاركة واعظات الأوقاف في المدارس العلمية والقرآنية للفتيات والسيدات بالمساجد الكبرى لأول مرة هذا العام، وستبدأ جميع المساجد المشاركة في المشروع الإعلان عن ذلك في مكان بارز وتسجيل الراغبين في تسجيل أسمائهم من النشء والشباب والفتيات من جميع المراحل التعليمية: الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية بدءًا من يوم السبت ١١ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ ٦ ٢٠١٩ م.

وشددت الأوقاف على جميع المديريات سرعة الإعداد اللازم لبدء أنشطة هذه المدارس بكل جدية واهتمام بالغ، وموافاة الوزارة بكل ما يتم في هذا الشأن مع تكليف رؤساء أقسام الإرشاد في المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس العلمية، ورؤساء أقسام شئون القرآن على مستوى المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس القرآنية، على أن يكون ذلك كله تحت الإشراف الكامل لمديري المديريات والإدارات ومن خلالهم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ أقل من شهر

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ 3 شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 3 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 3 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

إطلاق اسم مجدى يعقوب على ميدان مصر للطيران فى أسوان

الحوثى يمنع إقامة شعائر صلاة العيد فى المساجد اليمنية

تفحم مواطنين وإصابة 5 آخرين ونفوق 136 رأس ماشية في حريق ضخم بالفيوم

بعد اكتشاف قاتل فريدة.. "زي الشمس" يتصدر تريند تويتر

ads
الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس العيد "ممتاز" ويسمح بالخروج للحدائق

ألبومات الصور

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة (صور)

إقبال على المقاهي ومحلات التسالي في ليلة العيد بالإسكندرية

عاصفة ترابية شديدة تضرب مدن البحرالأحمر (صور)

ضبط 41 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل محل مجمدات بالإسكندرية (صور)

رياضة

"الأسيوطي 2".. تركي آل شيخ يكشف عن تجربته القادمة

من ليلة الزفاف إلى حضن الأبطال.. حكاية النص الحلو في حياة صلاح

فيدرر: نادال هو التحدي الأكبر

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

حريق هائل يلتهم عدد من المحال ومخزن للخردوات بملوي في المنيا

الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس العيد "ممتاز" ويسمح بالخروج للحدائق

الرئيس نيوز

شاهد.. هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

السيسي يصل إلى مركز المنارة للاحتفال بالعيد مع أبناء الشهداء

الرئيس السيسي يصطحب أبناء الشهداء في صلاة العيد

لا راحة في العيد.. رجال الشرطة يثأرون لاستشهاد معاون مباحث أبو حماد

"عيد نجريج عيدين".. صلاح في مسقط رأسه والآلاف حول منزله

كشكول

جامعة المنوفية تشكل لجنة حكماء

المصريون بالخارج يطالبون "التعليم" ببيان رسمي لتحديد موقف أبنائهم من التراكمية

بالصور.. أجمل تسريحات الشعر للآطفال بالعيد

اعتذارات المعلمين عن المراقبة أول أزمات امتحانات الثانوية العامة 2019

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الفطر

الأمصار

ألمانيا: الحكومات تأخذ شرعيتها من إنجازاتها

سخرية كرواتية من قميص برشلونة الجديد

تونس تناقش التجارب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

بعد 16 عاما من إغلاقها.. فتح "المنطقة الخضراء" في بغداد أمام الجمهور

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

كارلوس سانتانا: عدم مشاهدة التليفزيون هو وصفتي للتفاؤل

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎